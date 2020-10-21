Из-за экономического кризиса за чертой абсолютной бедности оказалась почти половина граждан Украины, но нынешнее правительство не в состоянии изменить эту тенденцию. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"Уже седьмой год большинство граждан нашей страны не живет, а выживает. Если в 2013 году официальный прожиточный минимум составлял 99% от фактического, то в нынешнем он составляет лишь 56%. Стремление государства сэкономить на социальных расходах – главная причина того, что почти половина граждан имеет уровень потребления ниже фактического прожиточного минимума, то есть ниже черты абсолютной бедности. А сами себя считают бедными почти две трети украинцев", - заявил Сергей Левочкин.

Политик привел данные Минсоцполитики, согласно которым в 2019 году 41,5% украинцев имели расходы ниже фактического прожиточного минимума. А из-за экономического кризиса 2020 года этот показатель, по прогнозу UNICEF, может вырасти до 50,8%. При этом, по информации Госслужбы статистики, 65,3% граждан относят себя к бедным.

"Очевидно, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, значительно ухудшил социально-экономическую ситуацию. И ответом на этот вызов должны были стать экстраординарные меры по поддержке как населения, так и экономики. Необходимо было увеличить помощь наиболее незащищённым категориям граждан в кризис и перезапустить экономику, обеспечив высокие и устойчивые темпы её роста. Ничего этого мы не видим. Даже робкая попытка государственного протекционизма в виде законопроекта о локализации госзакупок не реализуется уже несколько месяцев", – сказал народный депутат.

По его мнению, необходим пересмотр всей государственной политики с учётом экономических интересов государства.

"Нужно забыть обо всех идеологических штампах предыдущих лет и принимать решения, исходя из одного критерия – выгоды для промышленности и всей экономики. Стране нужны дешёвые энергоресурсы, меры по поддержанию собственного рынка и продвижение украинских товаров на зарубежные рынки. Только в этом случае украинцы перестанут быть бедными, а государство перестанет быть международным попрошайкой, ищущим кредиты по всему миру", – резюмировал Сергей Левочкин.