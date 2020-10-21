Коронавирус в Киеве преодолел "красную линию" [ Редактировать ]
По состоянию на утро среды, 21 октября, в Киеве зафиксировано 31 869 случаев коронавируса. За прошедшие сутки в Киеве - 559 больных COVID-19. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Кроме того, за 20 октября в Киеве от коронавируса умерли 23 человека. Всего COVID-19 унес жизни 627 киевлян.
За прошедшие сутки в больницы столицы госпитализировали 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровели за минувшие сутки 199 человек. Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 139, в Днепровском - 78 и в Печерском районе - 66 случаев", - отметил городской глава.
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