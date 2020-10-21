Національний штаб для боротьби з СOVID-19

Постанову про створення Національного штабу для боротьби з Ковідом ухвалили у парламенті. Законотворці запропонували

Організувати всеукраїнську "гарячу лінію" для людей із симптомами недуги. А ще збільшити число мобільних бригад медиків, забезпечити 100 тисяч ПЛР-тестувань на добу. І нарешті надати страхування лікарям.

Ще одна новація - поширення коронавірусних доплат на немедичних працівників. Гроші на все це пропонують закласти в бюджет на наступний рік.