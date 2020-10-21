У Харкові лікарні потерпають від потоку хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Нових хворих на коронавірусну інфекцію у Харкові немає куди шпиталізувати. Ковідні відділення лікарень заповнені на 100%. У стаціонарах міста зараз перебувають 553 пацієнти із тяжким перебігом хвороби. За оцінками медиків, місто потребує тисячі додаткових ліжок, з подачею кисню. Для виходу з кризи в міській раді обіцяють протягом двох тижнів підготувати дві лікарні. Крім того, в тамтешніх комунальних медзакладах немає томографів. Тож робити КТ легенів харків'яни змушені у приватних клініках, власним коштом.
Юрій Сороколат, голова Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради:
Нам пообещали на сегодняшний день в рамках программы государственной приобрести эти компьютерные томографы, вы знаете, что это дорогостоящее оборудование, и его невозможно приобрести так легко за бюджетные деньги.
Ірина Пирогова, директор Чорнобильского диспансеру:
Реально берем тільки важких або дуже важких. І це ж треба приділити увагу кожному. І це займає більше часу, якщо це просто пацієнти з виявленим ковідом. Тому дійсно при збільшенні інтенсивності праці потребує збільшення медичного персоналу.
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