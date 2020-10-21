Чому у Нагірному Карабаху не може встановитись перемир'я [ Редактировать ]
У Нагірному Карабаху немає перемир'я, адже і Вірменія, і Азербайджан більше не довіряють Путіну, який позиціонує себе чесним посередником у конфлікті. Таку думку висловив оглядач британського видання "Таймс" Роджер Боєс. За його словами, цитую: "Путін заплутався у власному павутинні", коли створював заморожені конфлікти на кордонах РФ - як-от, Придністров'я, Південна Осетія чи Донбас. Щодо Карабаху, то Кремль постачав зброю обом сторонам, тож не може виступати неупередженим арбітром.
Нагадаю, раніше лідери Азербайджану та Вірменії висловили готовність обговорити врегулювання конфлікту за посередництва Росії. Сьогодні глави МЗС обох країн знову вирушили на перемовини до Москви.
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