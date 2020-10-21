"Северный поток-2": под санкции попали 120 компаний [ Редактировать ]
Новые санкции США в отношении фирм, сотрудничающих с проектом "Северный поток-2", затронет более 120 компаний. Об этом заявили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.
Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы.
Последствия новых санкций, которые ожидают компании, не комментируют.
Наопмним, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против "Северного потока-2". А глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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