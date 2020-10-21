"Северный поток-2": в "Нафтогазе" сделали заявление [ Редактировать ]
"Нафтогаз" поддержал решение США расширить санкции против "Северного потока-2". Госдеп США обнародовал новые инструкции относительно применения санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладальним судам, привлеченным к строительству "Северного потока-2".
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз-Украина".
США будут применять санкции в отношении всех компаний, которые оказывают услуги или способствуют расширению возможностей российского трубоукладального судна "Академик Черский" или другого российского трубоукладального судна, используемого для строительства "Северного потока-2".
Кроме того, ожидается, что до конца этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете Конгресс США примет дополнительные санкции против компаний, которые способствуют "Северному потоку-2".
"Нафтогаз" и в дальнейшем тесно будет сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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При этом новый пункт назначения не указывается
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