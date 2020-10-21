Осенние местные выборы имеют неместное значение. От их результата будет зависеть, когда в Украине начнется изменение антинародного курса.

Дальше жить в состоянии войны и антинародных реформ страна не может. В поисках заработка из Украины бегут профессиональные кадры. Молодые люди едут учиться и работать за границу. Тех пенсионеров, которые остались, власть лишает поддержки и гордости. Правительство отказывается возвращать льготы и социальную помощь. Не стесняясь, рассказывает о планах "через 15 лет" отобрать у людей пенсии. Если такие деятели останутся у власти, то пенсий не станет намного раньше.

Бедность и безысходность, отсутствие материальной помощи семьям подрывает веру украинцев в будущее. Семьям с детьми становится все сложнее жить, и многие люди отказываются заводить детей. Углубляется демографическая яма.

Провальную политику необходимо менять, пока она не разрушила страну. Надо прекращать конфликт и отказываться от культурной и языковой дискриминации. Возвращать Донбасс и поднимать экономику. Надо помогать людям, обеспечивать поддержку семей, укреплять медицину и развивать образование.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - это социально ответственная партия, которая на всех уровнях защищает социальные права украинцев. Мы добились возвращения льгот и социальных выплат ветеранам, чернобыльцам, матерям с детьми и людям с инвалидностью через Конституционный Суд. Мы добьемся выполнения властью этого решения. Обеспечим поднятие прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий. У партии есть профессиональная ответственная команда, опыт и Антикризисный план, как преодолеть экономический кризис. Мы поможем отечественной промышленности. Остановим распродажу стратегических предприятий. Уже сегодня благодаря договоренностям руководства партии с России сняты санкции с трех украинских предприятий. Наша партия гарантирует помощь и поддержку малому и среднему бизнесу. Всем предпринимателям, которые готовы создавать рабочие места, развивать свое дело и помогать Украине. Мы обеспечим справедливое распаевание земли и защитим имущественные права паевиков и аграриев.

Только мы знаем, как решить главный вопрос для страны и людей, - это вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. У партии есть пошаговый действенный Мирный план. Мы поддерживаем равноправный диалог с Россией, Донбассом и Европой. Мы обеспечим результативные переговоры между всеми сторонами конфликта.

Мы понимаем, какой должна быть настоящая децентрализация. ОП-ЗЖ предлагает громадам партнерство, а не подчинение. И тем самым она неудобна власти. Мы против принуждения и унижения громад правительством. Государство и громады должны быть полноценными партнерами. Мы прекратим разбазаривание денег из государственного и местных бюджетов. Все расходы будут прозрачными для людей и подконтрольными громаде. Мы предоставим громадам возможность влиять на формирование Государственного бюджета. Мы обеспечим государственное инвестирование в развитие территорий, социальное и культурное развитие громад, улучшение качества жизни людей.

Если люди хотят лучшей жизни, нужно голосовать за команду "Оппозиционной платформы - За жизнь". После ее победы местные советы будут решать две основные задачи. Первое - повысить качество коммунальных услуг и снизить тарифы. Второе - обеспечить социальную защиту и качество жизни людей. Оппозиция будет на местах и ​​в центре давить на власть. Громады получат возможность участвовать в формировании Государственного бюджета в своих интересах. Самое главное - власть "слуг" не сможет этому сопротивляться, иначе - досрочные перевыборы на национальном уровне. "Оппозиционная платформа - За жизнь" дает реальную надежду на улучшение. И это ключевое отличие от всех остальных участников избирательной гонки.