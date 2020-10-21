Лікарні заповнені більш ніж на 70 відсотків

У МОЗ повідомили, що у восьми регіонах лікарні заповнені більш ніж на 70 відсотків. Найкритичніша ситуація на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Одещині.

Саме з приводу нестачі місць у медзакладах глава уряду провів сьогодні селекторну нараду з керівниками областей. Денис Шмигаль закликав регіони надавати пропозиції щодо перепрофілювання лікарень, розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду.