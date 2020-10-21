У Киргизстані ухвалили дату проведення повторних парламентських виборів [ Редактировать ]
Повторні парламентські вибори в Киргизстані відбудуться 20 грудня. Таке рішення ухвалила тамтешня ЦВК. Забезпечити дотримання законності під час волевиявлення має Генпрокуратура.
Нагадаємо, парламентські вибори 4 жовтня майже всі опозиційні партії програли і відмовилися визнавати результати. Наступного дня в Бішкеку спалахнули акції протесту. Учасники звинуватили владу у фальсифікації та закликали до перевиборів.
У середині жовтня президент Сооронбай Жеенбеков подав у відставку. Нині обов'язки глави держави виконує прем'єр-міністр Садир Жапаров.
по теме
Алмазбека Атамбаєва заарештували у справі про організацію масових заворушень
На додачу до Білорусі почалась ще революція у Киргизстані - там сценарій одразу найгірший: захоплення парламенту, надзвичайний стан, пограбування і стрілянина
Масові протести в країні спричинило невдоволення результатами виборів до парламенту 4 жовтня - мітингарі штурмували будинок уряду
Під нескінченні народні виступи політична картина у Киргизстані блискавично змінюється - як живе країна без уряду, парламенту і президента?
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначит дату новых выборов