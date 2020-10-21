У Києві хворі на COVID-19 пацієнти вкоротили собі віку [ Редактировать ]
У Києві двоє хворих на COVID-19 вкоротили собі віку. Інформацію підтвердили нам у столичній прокуратурі.
19 жовтня жінка 60 років викинулася з вікна 4 поверху інфекційного відділення Олександрівської лікарні, так само вчинив наступного дня і літній чоловік у міській клінічній лікарні №8.
Місяць тому подібне вже сталося у київській лікарні №4, тоді покінчили життя самогубством двоє чоловіків, які лікувалися від коронавірусу.
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