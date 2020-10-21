У Києві двоє хворих на COVID-19 вкоротили собі віку. Інформацію підтвердили нам у столичній прокуратурі.

19 жовтня жінка 60 років викинулася з вікна 4 поверху інфекційного відділення Олександрівської лікарні, так само вчинив наступного дня і літній чоловік у міській клінічній лікарні №8.

Місяць тому подібне вже сталося у київській лікарні №4, тоді покінчили життя самогубством двоє чоловіків, які лікувалися від коронавірусу.