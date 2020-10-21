Українські науковці заявили про перші успішні випробування "кандидата у вакцини" від COVID-19. Про це говорив вчора і Президент. Препарат розробляють у Києві. Але - не тільки! Паралельно над створенням протикоронавірусної сироватки працюють і у Львові. Втім, поки без обіцяних державою грошей...

Чи вдасться у таких умовах створити те, за що бореться увесь світ? Христина Гашенко спілкувалася і з львівськими, і з київськими розробниками.

Ось у цій лабораторії творять історію. І вже зовсім скоро про львівських науковців може заговорити увесь світ.

Ще місяць тому науковці виграли ґрант на фінансування розробки вакцини від коронавірусу. 10 мільйонів гривень вони отримали від Національного Фонду досліджень. Сьогодні над сироваткою працюють шестеро вчених із інституту біології клітини.

Марта Семків, науковий співробітник Інституту біології клітини Національної академії наук України:

Одні проби у нас контроль без молекули ДНК, а інші з нею. Як бачите, тут на контролі нічого немає, а там, де була введена ДНК - то там виросли колонії дріжджів. Ми отримуємо сам штам дріжджів. Нам важливо отримати ці штами - це як половина успіху.

Над вакциною від COVID-19 працюють науковці всього світу. У розробці - 130 сироваток, 20 з яких уже на стадії клінічних випробувань.

Андрій Сибірний, директор Інституту біології клітини НАН України:

Більшість розробників вакцин, які базуються на білках - вони синтезують ці білки на клітинах людини, або на клітинах комах, це дуже дорого. Ми вирішили використати для синтезу цих вірусних білків дріжджі. Дріжджі ростуть набагато швидше, діляться кожні 2 години, середовище непомірно дешевше. Тому, якщо ми будемо мати успіх, то наша вакцина буде значно дешевшою.

Певні компоненти для власної розробки науковці замовляють у німців. І коштують вони 3 тисячі євро.

Андрій Сибірний, директор Інституту біології клітини НАН України:

Я буду платити поки що. - За власні? - Потім якимось чином це повернуть мені, очевидно.

Обіцяні мільйони із Національного фонду досліджень львівські науковці сподіваються отримати в листопаді. Хоча грошей, кажуть, надійде менше.

Андрій Сибірний, директор Інституту біології клітини НАН України:

Ми маємо інформацію, що на 50 чи 600 тисяч менше, тому що проект пізніше почнеться. То може якщо пізніше - то треба трохи більше грошей, а вони дають менше.

Тим часом київські дослідники здивували. Заявили: вже півроку працюють над вакциною. І вже мають успішні результати в доклінічній фазі. Основа препарату, як і у львівських колег, - білок. Дослідження уже провели на тваринах.

Михайло Фаворов, професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології:

Сначала на мышах, потом на крысах, потом на кроликах. Показывает - как появляются антитела, сколько антител, какие у них титры, какие дозы можно применять - эти работы выполнены. Но, этого все равно не достаточно.

Працювати над вакциною науковці планують ще рік. Найбільше часу знадобиться, щоб протестувати її на людях. Дослідження, за протоколом, проведуть у 3 фази. Найважливіша - остання.

Михайло Фаворов, професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології:

Третья фаза - это, допустим, 30 тысяч человек - население небольшого района - делается вакцина, и делается контроль. В нашем случае, мы, наверное, будем вводить какую-нибудь другую вакцину. Не от COVID-19, а допустим, от гриппа. И посмотрим, у кого из этих двух групп будет реже заболеваемость коронавирусом.

Скільки коштує цей проект, - київські науковці не кажуть. Тим часом у львівській лабораторії паралельно із розробкою вакцини працюють над створенням антибіотика для "ковідних" хворих. Закінчити планують уже наступного року.