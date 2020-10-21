Скасування другого туру місцевих виборів порушує Конституцію України - експерти [ Редактировать ]
У монобільшості за кілька днів до виборів вирішили змінити правила! Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала постанову, де пропонує відтермінувати, а фактично скасувати другий тур голосування за мерів.
Причина - пандемія.
Нагадаємо, за чинним виборчим законодавством, якщо кандидат не набирає більшості голосів (а це 50 відсотків, плюс один), - то фіналісти йдуть на другий тур. І він має відбутись через три тижні після першого.
У Комітеті виборців пропозицію Грищенко назвали антиконституційною.
Олексій Кошель, голова Комітету виборців України:
Сам по собі проект постанови є юридичним абсурдом і він порушує все, що можна порушити: і Виборчий кодекс і рішення Конституційного суду. В умовах пандемії політики всіх фракцій і різних гілок влади згадали і вказали, що неможливо провести вибори лише в умовах, коли буде запроваджений або воєнний, або надзвичайний стан. Зараз ми бачимо певне "ноу-хау".
Вадим Карасьов, експерт-політолог:
Дивний закон. Але я розумію, що він підготовлений саме з метою ліквідувати, або не проводити 2 тур мерів. Це стосується мерів, перш за все. Згідно цього закону - другий тур скасовується. І президент призначає голову КМДА з приводом, що мер не може виконувати функцію - тому що він не виграв вибори.
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