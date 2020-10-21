У монобільшості за кілька днів до виборів вирішили змінити правила! Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала постанову, де пропонує відтермінувати, а фактично скасувати другий тур голосування за мерів.

Причина - пандемія.

Нагадаємо, за чинним виборчим законодавством, якщо кандидат не набирає більшості голосів (а це 50 відсотків, плюс один), - то фіналісти йдуть на другий тур. І він має відбутись через три тижні після першого.

У Комітеті виборців пропозицію Грищенко назвали антиконституційною.

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України:

Сам по собі проект постанови є юридичним абсурдом і він порушує все, що можна порушити: і Виборчий кодекс і рішення Конституційного суду. В умовах пандемії політики всіх фракцій і різних гілок влади згадали і вказали, що неможливо провести вибори лише в умовах, коли буде запроваджений або воєнний, або надзвичайний стан. Зараз ми бачимо певне "ноу-хау".

Вадим Карасьов, експерт-політолог: