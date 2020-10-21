Яким буде голосування в умовах карантину? Чи зможуть проголосувати люди, які перебувають на самоізоляції? І чи забезпечили комісії всіма необхідними засобами захисту?

Сніжана Сидорук перевірила це на прикладі Рівного та області.

Більше трьох - не заходити і тримати дистанцію. Бути у масці, а на вході добре обробити руки дезінфектором. Дітей залишити вдома. Це - карантинно-передвиборчі рекомендації від МОЗ. Аби їх виконати, на дільницях мають стояти антисептики, на підлозі - нанесена розмітка. І жодних скатертин на столах.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

За можливості обов'язково треба забезпечити окремий вхід та вихід із приміщення для голосування - щоб розвести в такий спосіб потоки людей, щоб вони не пересікалися.

Та чи забезпечили всім необхідним комісії в регіонах? Це - Рівненській тервиборчком. Тут тривають останні приготування: реєструють спостерігачів. Люди працюють у масках, щоправда, власних. Адже засобами захисту ніхто не забезпечив.

Андрій Катеринчик, член Рівненської міської територіальної виборчої комісії:

Одних тільки масок - це треба кожних чотири години для кожного члена дільничної комісії змінювати. Триває воно у нас 12 годин. Дві тисячі людей по чотири на кожну. І от уявіть собі, скільки це має бути!

Рівне цього тижня у "помаранчевій" зоні. Дбати про епідбезпеку на дільницях, за розпорядженням уряду, має місцева влада.

Петро Середюк, керуючий справами Рівненського міськвиконкому:

З резервного фонду міськвиконкомом виділено 300 тисяч гривень. Зараз частину ми закупили. Тобто на перший етап, на перший тур ми вважаємо, що ми закупили достатню кількість засобів і індивідуального захисту, і антисептики, і дезінфікуючі засоби.

Все це добро поки склали в приміщенні мерії. І вже звідти найближчим часом мають передати до виборчих дільниць.

Оксана Мороз, голова виборчої дільниці:

Це в нас столик. За столиком буде сидіти два члени. Посередині поставила стільчик, щоб між ними був проміжок, щоб вони не були друг до друга прикріплені. Так само від стола до стола - теж проміжок.

Лише у Рівному виборчих дільниць - 111, а в області - майже тисяча! І хоча до голосування лише три дні - ані масок, ані дезінфекторів там ще не отримали.

Василь Курилас, голова Рівненської обласної територіальної виборчої комісії:

Ми забезпечуємо виключно те, що придбаємо самі, тобто в кожного є маска. Що стосується в цілому, чи може виборча комісія закупити - на жаль, не може. Немає таких видатків.

Сергій Подолін, в.о. голови Рівненської обласної державної адміністрації:

В області акумульовано мільйон тридцять п'ять тисяч. Вісімдесят дві тисячі масок на виборчі дільниці, більше півтори тисячі літрів розчину, а також 52 тисячі рукавичок сьогодні є в наявності.

В ОДА кажуть: чекайте. Все необхідне на дільниці до виборів мають привезти.

Якщо дільниці влада обіцяє бодай мінімально убезпечити, то виборцям під час волевиявлення рекомендують діяти за правилом "Захисти себе сам". Окрім звичних паспорта та запрошення необхідно мати маску, та ще й власну ручку.

А от як люди з ковідом голосуватимуть вдома - це окрема велика проблема. Спецкостюмів - немає. Тож прийти до кожного хворого члени комісії не зможуть. А нині, лише тут, на Рівненщині, недужих майже чотири тисячі.