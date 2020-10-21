Харків може так і не дочекатися нового онкоцентру. Сучасну клініку почали зводити ще два роки тому, бо в місті щороку фіксують до десяти тисяч нових онкохворих. Держава фінансування для будівництва то виділяла, то знімала. І зрештою, - до області не дійшло ні копійки.

Директор Харківського онкологічного центру щодня бачить під вікнами свого кабінету будівельний паркан. За ним - закладений фундамент нового онкоцентру. Його вирішили побудувати, бо проводити сучасне лікування у будівлях 30-х років без ліфтів і комунікацій - неможливо. У нових корпусах передбачили і переходи, і різні технологічні нюанси.

Денис Скорий генеральний директор КНП "Обласний центр онкології":

При том же количестве стационарных коек, количество пациентов, которые смогут получить качественную современную доступную медицинскую услугу, будет значительно больше, - я думаю, что порядка в два раза.

Перший камінь у фундамент нового центру заклали ще два роки тому.

Денис Скорий, генеральний директор КНП "Обласний центр онкології":

Работы выполнялись до конца 2019 года, они завершены были 25 или 26 декабря. И с 2020 года работы прекратились.

Цьогоріч держава планувала виділити на будівництво харківського онкоцентру понад чверть мільярда гривень. Але в травні фінансування скасували. Місяць тому назвали нову суму - 100 мільйонів, яку пообіцяли надати. Та й ці кошти до обласного бюджету так і не надійшли. Наразі немає ані постанови Кабміну, ані рішення сесії, ані експертиз. А без цього всього - неможливо оголошувати тендер. Тож уже зрозуміло: використати ці 100 мільйонів гривень на будівництво онкоцентру цьогоріч буде неможливо. І гроші повернуться до держбюджету як невикористані. У проекті кошторису на 2021 рік про будівництво онкоцентру - взагалі не йдеться.

Юлія Світлична, народний депутат України:

Обращаюсь в Верховную Раду и настаиваю на том, чтобы внести строчку на финансирование онкологического комплекса в размере 500 млн грн. Это позволит возобновить строительство и не утерять темпы. И более чем ста тысячам людей проходить обследование и лечиться в хороших и современных условиях. Именно такие крупные инфраструктурные объекты и должны стать объектами большого строительства.

Свою пропозиції Юлія Світлична вже передала до бюджетного комітету парламенту.