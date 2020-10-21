Затяжний підрахунок. У Центрвиборчкомі прогнозують, що рахувати результати виборів 25 жовтня будуть більш тривалий час. У ЦВК кажуть, що труднощів не вдасться уникнути на місцях - під час внесення відомостей до бюлетенів членами комісій. А поки боротьба кандидатів за голоси у самому розпалі.

Про хід передвиборчого процесу у нашому політичному дайджесті.

* * *

Одеський завод "Будгідравліка" - тут виготовляють агрегати для комбайнів і тракторів. Та підприємство ледь виживає. Ринків збуту майже немає, державна підтримка відсутня. Сьогодні з працівниками зустрівся Микола Скорик - кандидат на посаду міського голови Одеси.

Микола Скорик, народний депутат, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":

Мы считаем, что нужно вернуться городской власти к поддержке промышленности. Это вопросы регионального заказа, это вопросы льгот по ряду местных налогов: в первую очередь - налогу на землю для таких предприятий. Вот то, что реально может делать городская власть, стимулируя развитие промышленного производства в стране и стимулируя создание рабочих мест!

Михайло Кучук, кандидат у депутати Одеської міськради від "Опозиційної платформи - За життя":

Мы сегодня пригласили на завод руководство нашей областной, городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Мы считаем, что это те люди, которые сегодня помогут нашей промышленности восстановиться, создадут программу, которая поможет нам, нашим людям, нашим рабочим получать достойную зарплату.

Опозиційні депутати продовжать перемовини, щодо санкцій між Україною та Росією.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Наша партия продолжает политику, на то, чтобы наш экспортный потенциал Украины, наши предприятия заработали в полную силу. Чтобы создавались новые рабочие места, чтобы экономику Украины сделать успешной - вот наша главная задача.

* * *

Фракція "Батьківщини" наполягатиме, щоб в бюджеті на наступний рік заклали ресурси на підтримку підприємств ракетно-космічної галузі. Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні в Дніпрі на зустрічі з колективом конструкторського бюро "Південне".

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Моє завдання - донести рівень потенціалу КБ "Південний" до Міністерства оборони, до Міністерства економіки, до Кабінету Міністрів та президента і передбачити на 2021 рік державні замовлення, які дозволять підняти заробітну плату і зробити всі соціальні кроки, які потрібні.

* * *

Капітальний ремонт. Мер та кандидат у мери Києва Віталій Кличко проінспектував відділення екстреної медичної допомоги. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. Воно перебувало у напів аварійному стані.

Зараз після ремонту - зовсім інші враження? -Звичайно. Задоволені роботою. - Зараз все автоматизовано, комп'ютеризовано. По іншому. - Все зовсім по іншому.

* * *

Лідер "Еко-партії" Борислав Береза підозрює "Слуг народу" в не доброчесності, - про це він написав у Facebook. Екс-нардеп і кандидат у Київраду впевнений: влада створює так звану "підконтрольну опозицію", в обличчі партії Пальчевського. Береза запевняє: головна мета - відтягнути голоси в конкурентів.