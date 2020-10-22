"Нам может не хватить медработников" - Степанов о росте больных COVID-19 [ Редактировать ]
В четверг, 22 октября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста числа зараженных COVID-19 в Украине может не хватить медицинских работников. Об этом глава МОЗ сказал на брифинге.
Министр отметил, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных.
"Но как бы мы не хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы предоставлять эту помощь. Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. Мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить", - сказал Степанов.
Он добавил, что Украине может выделить лишь 52 тысячи кроватей для лечения коронавируса, так как в стране продолжаются и другие болезни.
"Это 30% от общего количества коек. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство", - сказал министр.
Ранее мы писали, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Украине.
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