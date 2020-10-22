Місцеві вибори в Україні: як голосувати тим, хто перебуває на самоізоляції [ Редактировать ]
Право голосувати на місцевих виборах 25 жовтня матимуть понад 28 мільйонів громадян України. Такі дані озвучили у ЦВК. Окрім цього, повідомили, що на дільниці надійшла перша документація - уточнені списки виборців і бюлетені. А голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці вже узяли під охорону 1 340 територіальних виборчих комісій.
Також поліція продовжує фіксувати порушення виборчого процесу: складені майже півтори тисячі протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та відкриті півтисячі кримінальних проваджень. Своєю чергою, у МОЗі розповіли, як треба діяти виборцям, які захворіли на Ковід, або перебувають на самоізоляції як контактні особи.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Обов'язково до 20.00 години п'ятниці, тобто завтрашнього дня ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, що ви хочете проголосувати на дому. Для цього вам треба, в тому числі, надати медичну довідку, яка це підтверджує. Будь-які ваші близькі люди, які в змозі взяти цю довідку і - просто зідзвонитися з сімейним лікарем, що прийде така людина - забере цю довідку і віднесе її до виборчої комісії.
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