Право голосувати на місцевих виборах 25 жовтня матимуть понад 28 мільйонів громадян України. Такі дані озвучили у ЦВК. Окрім цього, повідомили, що на дільниці надійшла перша документація - уточнені списки виборців і бюлетені. А голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці вже узяли під охорону 1 340 територіальних виборчих комісій.

Також поліція продовжує фіксувати порушення виборчого процесу: складені майже півтори тисячі протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та відкриті півтисячі кримінальних проваджень. Своєю чергою, у МОЗі розповіли, як треба діяти виборцям, які захворіли на Ковід, або перебувають на самоізоляції як контактні особи.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: