PlayStation 5

Игровая приставка PlayStation 5, которая была анонсирована в сентябре, должна появиться на прилавках магазинов Европы 19 ноября 2020 года. Мир с нетерпением ждет начала продаж консоли нового поколения от Sony. Но сегодня украинских геймеров ждал неприятный "сюрприз" – японская компания передумала продавать PlayStation 5 за дешево и взвинтила ценники.

На момент анонса Sony озвучила официальные цены PlayStation 5 для Европы:

399 евро за Digital Edition без Blu-Ray привода;

499 евро за полноценную версию с Blu-Ray приводом;

Ценник PlayStation 5 для Украины был самым низким в Европе, что сперва порадовало отечественного покупателя:

12999 гривен за Digital Edition без Blu-Ray привода (388 евро);

15999 гривен за полноценную версию с Blu-Ray приводом (477 евро);

Но буквально за месяц до начала продаж Sony изменила свою ценовую политику в отношении Украины и повысила стоимость долгожданной игровой приставки. Теперь цены выглядят следующим образом:

PlayStation 5 Digital Edition – 13499 гривен (403 евро);

(403 евро); PlayStation 5 c дисководом Ultra HD Blu-ray – 16799 грн (501 евро);

Вероятно, Sony просто подкорректировала ценник под текущий курс евро в Украине с небольшой погрешностью.

Предварительные заказы приставки доступны в магазинах Rozetka, "Алло","Фокстрот" и Comfy.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft высмеяла PlayStation 5 за неуклюжесть. Также Sony показала впечатляюще красивый интерфейс PlayStation 5.