В то время, как Microsoft полностью раскрыла все возможности своего Xbox Series X, Sony хранила долгое молчание относительно своей PlayStation 5. Лишь за пару месяцев до выхода PlayStation 5 была представлена вживую, показано ее внутреннее устройство, а вчера был продемонстрирован графический интерфейс игровой приставки.

Sony опубликовала видео, которое хоть и вкратце, но детально показывает все возможности меню, которые сильно расширяют функционал и вовлекают в игровой процесс сильнее, чем прежде.

Начальный экран - полностью новый. По словам Sony, его дизайн был сделан так, чтобы у игроков всегда был удобный и быстрый доступ ко всем функциям. Кроме того, теперь у игр и медиа-приложения будут свои отдельные меню. Они переключаются в верхней части экрана.

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На начальном экране у каждой игры есть центр с полной интеграцией. Прокрутив вниз, пользователи получат доступ к карточкам событий, новостям и другим материалам, причем некоторые из этих функций будут поддерживаться даже обратно совместимыми играми с PS4.

Одной из новых функций стал центр управления. Он открывается нажатием кнопки PlayStation и дает мгновенный доступ к любой функции системы, не выходя из игры. Основной частью центра управления стали карточки, с помощью которых можно по-разному взаимодействовать с игрой и системой. Они отображают последние новости из подписок на каналы издателей, дают доступ к сохраненным материалам и показывают события игры.

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В дополнение к этому пользователи с активной подпиской PlayStation Plus будут иметь доступ к справке по выполнению определенных испытаний. В этом случае они смогут открыть задачу и получить подсказку в виде ролика, выведя его в левую часть экрана или в режиме "картинка в картинке".

Еще одно новшество системы - интерактивные уведомления. Например, получив приглашение в голосовой чат, игрок может нажать кнопку PlayStation на геймпаде для доступа к быстрому меню уведомления, откуда можно присоединиться к разговору или получить информацию о группе.

Из центра управления также можно будет быстро присоединяться к друзьям в сетевых играх. Эту возможность показали на примере Destruction: AllStars. Здесь же продемонстрировали процесс создания скриншота с помощью кнопки Create. Сохранять снимки экрана и видео на PlayStation 5 можно в разрешении до 4K.

Важным обновлением системы PlayStation 5 также стало то, что теперь PS Store полностью встроен в нее и больше не является отдельным приложением. Благодаря этому поиск новых игр станет заметно удобнее, а в самом магазине будут отображаться как игры для PS5, так и обратно совместимые тайтлы с PS4.

В Sony отмечают, что в опубликованном обзоре интерфейса было рассказано еще не о всех его функциях. При этом видео записывалось на этапе создания консоли, поэтому к поступлению PlayStation 5 в продажу в системе могут появиться небольшие изменения.

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