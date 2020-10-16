Sony показала впечатляюще красивый интерфейс PlayStation 5 (видео) [ Редактировать ]
В то время, как Microsoft полностью раскрыла все возможности своего Xbox Series X, Sony хранила долгое молчание относительно своей PlayStation 5. Лишь за пару месяцев до выхода PlayStation 5 была представлена вживую, показано ее внутреннее устройство, а вчера был продемонстрирован графический интерфейс игровой приставки.
Sony опубликовала видео, которое хоть и вкратце, но детально показывает все возможности меню, которые сильно расширяют функционал и вовлекают в игровой процесс сильнее, чем прежде.
Начальный экран - полностью новый. По словам Sony, его дизайн был сделан так, чтобы у игроков всегда был удобный и быстрый доступ ко всем функциям. Кроме того, теперь у игр и медиа-приложения будут свои отдельные меню. Они переключаются в верхней части экрана.
На начальном экране у каждой игры есть центр с полной интеграцией. Прокрутив вниз, пользователи получат доступ к карточкам событий, новостям и другим материалам, причем некоторые из этих функций будут поддерживаться даже обратно совместимыми играми с PS4.
Одной из новых функций стал центр управления. Он открывается нажатием кнопки PlayStation и дает мгновенный доступ к любой функции системы, не выходя из игры. Основной частью центра управления стали карточки, с помощью которых можно по-разному взаимодействовать с игрой и системой. Они отображают последние новости из подписок на каналы издателей, дают доступ к сохраненным материалам и показывают события игры.
В дополнение к этому пользователи с активной подпиской PlayStation Plus будут иметь доступ к справке по выполнению определенных испытаний. В этом случае они смогут открыть задачу и получить подсказку в виде ролика, выведя его в левую часть экрана или в режиме "картинка в картинке".
Еще одно новшество системы - интерактивные уведомления. Например, получив приглашение в голосовой чат, игрок может нажать кнопку PlayStation на геймпаде для доступа к быстрому меню уведомления, откуда можно присоединиться к разговору или получить информацию о группе.
Из центра управления также можно будет быстро присоединяться к друзьям в сетевых играх. Эту возможность показали на примере Destruction: AllStars. Здесь же продемонстрировали процесс создания скриншота с помощью кнопки Create. Сохранять снимки экрана и видео на PlayStation 5 можно в разрешении до 4K.
Важным обновлением системы PlayStation 5 также стало то, что теперь PS Store полностью встроен в нее и больше не является отдельным приложением. Благодаря этому поиск новых игр станет заметно удобнее, а в самом магазине будут отображаться как игры для PS5, так и обратно совместимые тайтлы с PS4.
В Sony отмечают, что в опубликованном обзоре интерфейса было рассказано еще не о всех его функциях. При этом видео записывалось на этапе создания консоли, поэтому к поступлению PlayStation 5 в продажу в системе могут появиться небольшие изменения.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony огласила цены на PlayStation 5 в Украине — она будет самой дешевой в Европе.
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