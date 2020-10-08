Microsoft высмеяла PlayStation 5 за неуклюжесть (фото) [ Редактировать ]
Источник: Cnet
Sony выпустила долгожданный видеоролик на YouTube, где продемонстрировала внутреннее устройство PlayStation 5 "вживую". Несмотря на высокотехнологичное оснащение, главный конкурент Sony в лице Microsoft решил высмеять серьезный недостаток игровой приставки, сообщает Popdio.
Дело в том, что PlayStation 5 необходима специальная подставка для вертикального и горизонтального положения – без нее консоль не сможет устойчиво находиться на плоской поверхности. Бренд Xbox решил высмеять это обстоятельство в Twitter.
Шутка оказалась настолько оскорбительной, что пост в социальной сети удалили. Однако интернет все помнит, и сатирическая картинка осталась на некоторых сайтах. На ней подставку якобы держит смеющийся до слез смайлик в виде логотипа Xbox.
Удаленная картинка, высмеивающая PS5
Фанатское сообщество также раскритиковало Sony сатиричным сравнением смены положения игровых приставок. Если на PlayStation 5 для смены положения надо открутить подставку, закрыть отверстие специальной заглушкой и прикрутить подставку для горизонтального положения, то Xbox Series X достаточно просто положить на бок.
Также ранее PlayStation 5 высмеивали за слишком вычурный дизайн, который никак не подходит под интерьер постсоветских квартир.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft отправила игровую приставку Xbox One X на свалку истории. Также в прошлом месяце Sony огласила цены на PlayStation 5 в Украине.
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