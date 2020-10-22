Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На фото Настя позирует в прозрачном сарафане.

"Каждый новый день особенный! Сегодня вы можете сделать свою жизнь ярче, насыщеннее, счастливее! И это только в ваших руках", - подписала публикацию звезда.

Поклонники раскритиковали новое фото певицы.

"Снова голая", "Настя, хватит раздеваться", "Никому не интересно", - написали юзеры соцсети в комментариях.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

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