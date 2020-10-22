"Снова голая": Каменских нарвалась на критику [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
На фото Настя позирует в прозрачном сарафане.
"Каждый новый день особенный! Сегодня вы можете сделать свою жизнь ярче, насыщеннее, счастливее! И это только в ваших руках", - подписала публикацию звезда.
Поклонники раскритиковали новое фото певицы.
"Снова голая", "Настя, хватит раздеваться", "Никому не интересно", - написали юзеры соцсети в комментариях.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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Так, на снимке Настя позирует в легком атласном костюме небесного цвета
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