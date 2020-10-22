Мнения в городе относительно реальности угрозы COVID-19 разделились практически поровну. Среди харьковчан нет единого мнения относительно реальности угрозы пандемии COVID-19, которая унесла жизни уже почти 6 тысяч украинцев. Об этом свидетельствую данные социологического опроса компании Content Dynamics.

43% респондентов заявили, что коронавирус – "это миф, спланированный и придуманный "заинтересованными лицами".

В то же время, 41% считают пандемию COVID-19 реальной. 15% затруднились ответить, 1% - отказались отвечать.



Во второй тур выборов городского головы, согласно данным этого же исследования, выходят действующий мэр Геннадий Кернес и губернатор, кандидат в мэры Харькова от "Слуги Народа" Алексей Кучер. За Кернеса собираются проголосовать 46,7%, а за Кучера – 20,7% харьковчан.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что многих харьковчан не устраивает уровень безопасности в городе. Он полностью удовлетворяет лишь 11% жителей города, еще 6% - скорее удовлетворяет. 42% харьковчан не довольны уровнем безопасности, 36% оценивают ситуацию как "50 на 50".



Опрос проводился независимой маркетинговой компанией Content Dynamics с 19 по 20 октября методом личного интервью. Было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет, которые постоянно проживают в Харькове. Метод опроса - личные интервью ("F2F") с использованием электронных носителей (планшет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8% в 95% доверительном интервале.