Війна на Донбасі: на фронті активізувалися бойовики [ Редактировать ]
Окупанти на фронті активізувалися. Сьогодні вранці збройні формування Росії вже двічі обстріляли українські позиції на Луганському напрямку: околиці Новолуганського атакували з гранатомета, а селище Артема - зі стрілецької зброї.
Щоб угамувати ворога, українські захисники відповіли вогнем у відповідь. Загалом, минулої доби російські найманці 5 разів порушили режим тиші. Провокації зафіксовані неподалік Лебединського та Авдіївки. А поблизу Мар'їнки українські військові вивели з ладу ворожий безпілотник.
по теме
На Світлодарській дузі відновились потужні обстріли з боку бойовиків
Минулої доби на сході України ворог двічі порушив режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки окупанти атакували з гранатомета та стрілецької зброї
На передових позиціях готуються до глибокої зими
На Донбасі ворог за добу один раз порушив режим тиші. Втрат серед українських бійців немає
Украина готовит новое разведение войск на Донбассе - Резников
Уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств
У Сєвєродонецьку та Краматорську відкрили пам’ятні меморіали захисникам України
Новим пам'ятником стала десантна бронемашина - саме вона брала участь у боях за звільнення Краматорська та Слов'янська
На Київщині відкрили Стелу пам'яті загиблим на Донбасі захисникам України
Під Києвом, у селищі Бородянка, понад 5 років люди чекали на місце, куди можна прийти покласти квіти та вшанувати пам'ять полеглих