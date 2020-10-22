Окупанти на фронті активізувалися. Сьогодні вранці збройні формування Росії вже двічі обстріляли українські позиції на Луганському напрямку: околиці Новолуганського атакували з гранатомета, а селище Артема - зі стрілецької зброї.

Щоб угамувати ворога, українські захисники відповіли вогнем у відповідь. Загалом, минулої доби російські найманці 5 разів порушили режим тиші. Провокації зафіксовані неподалік Лебединського та Авдіївки. А поблизу Мар'їнки українські військові вивели з ладу ворожий безпілотник.