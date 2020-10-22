У світі понад 437 тисяч інфікованих за добу. Найбільше - у США, Індії та Бразилії. Євросоюз скликає екстрений саміт через COVID-19. Лідери держав обговорять заходи боротьби з пандемією. Саміт відбудеться 29 жовтня у форматі відеоконференції. Останніми днями Німеччина, Чехія і Польща фіксують найвищі показники захворюваності. Тетяна Логунова про все докладніше.

Міністерство охорони здоров'я Німеччини тимчасово залишилося без керівника. У голови відомства Єнса Шпана діагностували коронавірус, і тепер він удома, на самоізоляції. Позитивний тест на COVID міністр отримав у середу ввечері. А ще зранку того ж дня брав участь у засіданні уряду. На якому були присутні всі міністри і канцлерка Ангела Меркель.

Німецький уряд у повному складі на карантин не пішов. Мовляв, усі учасники засідання були в масках, дотримувалися безпечної дистанції, а в приміщенні працювала система вентиляції. Тож ризик зараження мінімальний. Втім, авторитетні німецькі лікарі радять не ризикувати. І закликають усіх міністрів і канцлерку здати тест.

За останню добу в Німеччині виявили понад одинадцять тисяч інфікованих. Це найвищий показник від початку епідемії. Інфекціоністи попереджають: далі може бути ще гірше.

Лотар Вілер, директор інституту імені Роберта Коха:

Ситуація вкрай серйозна. Крива нових заражень стрімко йде вгору. Ми бачимо погіршення в різних регіонах і не розуміємо, як розвиватиметься ситуація далі. Чи вдасться загальмувати ці темпи - залежить тільки від нас.

Антирекорди фіксують і в Чехії. Там за добу позитивний тест на коронавірус отримали 15 тисяч людей. Відсьогодні й до початку листопада країна житиме в режимі жорсткого локдауну. Закриті кафе, ресторани, школи, дитсадки та магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності. Жителів країни просять зайвий раз не виходити з дому. А якщо дуже потрібно - не забувати про маску.

Марек, житель Праги:

Я повністю підтримую нові обмеження. Хоча через них втрачу роботу. Не думаю, що уряд запроваджує карантин просто так.

Рене, житель Праги:

Усе правильно, адже більшість людей поводиться безвідповідально. Коли їх просять надіти маску, вони сміються й ігнорують. Звісно, від карантину постраждає бізнес, але здоров'я важливіше.

До посилення обмежень готуються і в Польщі. Сьогодні там теж антирекорд - 12 тисяч нових хворих. На тотальний локдаун уряд поки що не наважився. Політики намагаються знайти золоту середину - захистити громадян і не знищити економіку.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Високий приріст інфікованих означає, що нам потрібні додаткові ліжка в лікарнях. Ми плануємо створити 15 тисяч нових місць на базі наших госпіталів.

А в італійській столиці запровадили комендантську годину. Від опівночі і до п'ятої ранку жителям Рима заборонено перебувати на вулиці. А з наступного тижня на дистанційне навчання переведуть школярів і студентів у всіх регіонах країни.