На вибовчих дільницях викривають схеми штучного збільшення кількості виборців [ Редактировать ]
Понад 28 мільйонів громадян України мають право проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня. Такі дані назвали в ЦВК. На виборчі дільниці вже надійшла перша документація - уточнені списки виборців і бюлетені. Відучора силовики взяли під охорону 1340 територіальних виборчих комісій. Також правоохоронці продовжують фіксувати порушення виборчого процесу - вони склали майже півтори тисячі адмін-протоколів та відкрили пів тисячі кримінальних проваджень. Так, на окремих дільницях Одещини, Житомирщини та Тернопільщини викрито схеми штучного збільшення кількості виборців. Ну а Мінохорони здоров'я пояснило, як голосуватимуть ті громадяни, які хворіють чи перебувають на самоізоляції.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Обов'язково до 20 години п'ятниці, тобто завтрашнього дня ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, що ви хочете проголосувати на дому. Для цього вам треба, в тому числі, надати медичну довідку, яка це підтверджує. Є будь-які ваші близькі люди, які в змозі взяти цю довідку і просто зідзвонитися з сімейним лікарем, що прийде така людина - забере цю довідку і віднесе її до виборчої комісії.
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