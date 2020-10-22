Понад 28 мільйонів громадян України мають право проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня. Такі дані назвали в ЦВК. На виборчі дільниці вже надійшла перша документація - уточнені списки виборців і бюлетені. Відучора силовики взяли під охорону 1340 територіальних виборчих комісій. Також правоохоронці продовжують фіксувати порушення виборчого процесу - вони склали майже півтори тисячі адмін-протоколів та відкрили пів тисячі кримінальних проваджень. Так, на окремих дільницях Одещини, Житомирщини та Тернопільщини викрито схеми штучного збільшення кількості виборців. Ну а Мінохорони здоров'я пояснило, як голосуватимуть ті громадяни, які хворіють чи перебувають на самоізоляції.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: