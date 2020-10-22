COVID-19 в Україні: де найбільше інфікуються люди [ Редактировать ]
Знову - максимум. Уже більше ніж сім тисяч людей отримали діагноз COVID-19 за минулу добу. Одужали понад 2,5 тисячі пацієнтів. Померли від ускладнень - 116.
Лідер за кількістю інфікованих - Київ. За ним Харківська та Одеська області. У МОЗ уже заявили: в країні можуть виділити максимум 52 тисячі лікарняних ліжок для COVID-19 пацієнтів. Якщо кількість інфікованих сягне 12 тисяч на добу, це буде критично для системи. Елементарно не вистачить медиків.
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Загалом, в Україні лікарні першої хвилі заповнені на 63 відсотки. Найбільше від нестачі ліжкомісць потерпає Одещина - заповнено 85 відсотків. Дещо менше на Луганщині та Донеччині
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