Уже більше ніж сім тисяч людей отримали діагноз COVID-19 за минулу добу

Знову - максимум. Уже більше ніж сім тисяч людей отримали діагноз COVID-19 за минулу добу. Одужали понад 2,5 тисячі пацієнтів. Померли від ускладнень - 116.

Лідер за кількістю інфікованих - Київ. За ним Харківська та Одеська області. У МОЗ уже заявили: в країні можуть виділити максимум 52 тисячі лікарняних ліжок для COVID-19 пацієнтів. Якщо кількість інфікованих сягне 12 тисяч на добу, це буде критично для системи. Елементарно не вистачить медиків.