Боротьба із корупцією, обіцяні посадки та другий локдаун: що розповів президент в інтерв'ю телеканалам [ Редактировать ]
Другого локдауну поки не буде. Критичною стане кількість в 15 тисяч хворих щодоби. Про це заявив президент у своєму інтерв'ю чотирьом телеканалам. Говорив і про боротьбу із пандемією, і про українську вакцину від СOVID-19, і про своє опитування у день виборів. А ще про боротьбу із корупцією та обіцяні посадки.
Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":
В опитуванні під час місцевих виборів виносите тему довічного ув'язнення для топ-корупціонерів, якщо їх можна так назвати. Вчора у Верховній Раді ви казали, що незадоволені роботою правоохоронних органів, які провалюють боротьбу з корупцією. Чому ви конкретно не говорите, хто провалює. Чому немає за цей час?
Володимир Зеленський, президент України:
Економікою у нас з вами займається НАБУ. Я відверто це говорю і всі ж ...
Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":
Але ви обіцяли і звільнення. Голову НАБУ не зовсім в ваших силах звільнити.
Володимир Зеленський, президент України:
Дивіться, ми повинні з вами людям давати посади і ми повинні з вами звільняти людей згідно законодавства. Мені здається, НАБУ повинні показати вже результати. Ми з ним про це говоримо. Хоча мені всі потім говорять політики і до речі з екранів ваших засобів масової інформації і говорять про це багато разів і я це чую в новинах. "Як так, президент чомусь впливає на правоохоронну систему нашої країни". Мені здається, що перш за все нам з вами, засобам масової інформації, а потім з людьми треба домовитись. Чи я впливаю чи я не впливаю.
Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":
Ну коли ви з трибуну Верховної Ради говорите, ми робимо висновок, що впливаєте.
Володимир Зеленський, президент України:
Так і є, я можу вплинути. Якщо Генеральний прокурор не буде показувати результати я можу вплинути і запропонувати іншу кандидатуру.
Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":
Ви будете це робити?
Володимир Зеленський, президент України:
Обов'язково. Треба результат, да. До Нового року ми домовились показати серйозні результати.
по теме
В Україні створять Національний штаб для боротьби з СOVID-19
Організувати всеукраїнську "гарячу лінію" для людей із симптомами недуги. А ще збільшити число мобільних бригад медиків, забезпечити 100 тисяч ПЛР-тестувань на добу
Вибори-2020: кандидати дедалі активніше відбивають атаки опонентів
Авіація та вибухотехніки стоятимуть на сторожі виборчого порядку. Залучити їх у день голосування вирішили в Міністерстві внутрішніх справ
Черговий скандал: у США продовжується передвиборча війна компроматів
"Бути спокійним та лагідним". В Америці радники просять Трампа вгамувати емоції під час останніх дебатів із Байденом, підготовка до яких триває
Зниклі гроші та нові стратегії боротьби з COVID-19: що обговорили депутати на засіданні
Епідемія коронавірусу змусила депутатів змінити робочі плани. Замість обіцяного проєкту бюджету - обранці слухатимуть президента та міністра. А ще - думатимуть, як посилити боротьбу з COVID-19
У містах України розгорнуть додаткові ліжка в немедичних установах
Додаткові ліжка в немедичних установах планують розгортати в Києві, Одесі та на Донеччині. Про це йшлося сьогодні на нараді в Офісі президента