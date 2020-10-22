Другого локдауну поки не буде. Критичною стане кількість в 15 тисяч хворих щодоби. Про це заявив президент у своєму інтерв'ю чотирьом телеканалам. Говорив і про боротьбу із пандемією, і про українську вакцину від СOVID-19, і про своє опитування у день виборів. А ще про боротьбу із корупцією та обіцяні посадки.

Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":

В опитуванні під час місцевих виборів виносите тему довічного ув'язнення для топ-корупціонерів, якщо їх можна так назвати. Вчора у Верховній Раді ви казали, що незадоволені роботою правоохоронних органів, які провалюють боротьбу з корупцією. Чому ви конкретно не говорите, хто провалює. Чому немає за цей час?

Володимир Зеленський, президент України:

Економікою у нас з вами займається НАБУ. Я відверто це говорю і всі ж ...

Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":

Але ви обіцяли і звільнення. Голову НАБУ не зовсім в ваших силах звільнити.

Володимир Зеленський, президент України:

Дивіться, ми повинні з вами людям давати посади і ми повинні з вами звільняти людей згідно законодавства. Мені здається, НАБУ повинні показати вже результати. Ми з ним про це говоримо. Хоча мені всі потім говорять політики і до речі з екранів ваших засобів масової інформації і говорять про це багато разів і я це чую в новинах. "Як так, президент чомусь впливає на правоохоронну систему нашої країни". Мені здається, що перш за все нам з вами, засобам масової інформації, а потім з людьми треба домовитись. Чи я впливаю чи я не впливаю.

Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":

Ну коли ви з трибуну Верховної Ради говорите, ми робимо висновок, що впливаєте.

Володимир Зеленський, президент України:

Так і є, я можу вплинути. Якщо Генеральний прокурор не буде показувати результати я можу вплинути і запропонувати іншу кандидатуру.

Олексій Ліхман, ведучий "Подробиць тижня":

Ви будете це робити?

Володимир Зеленський, президент України:

Обов'язково. Треба результат, да. До Нового року ми домовились показати серйозні результати.