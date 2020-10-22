На передовій знову неспокійно. Сьогодні противник чотири рази порушував режим тиші. Двічі - застосував стрілецьку зброю неподалік Шумів та один раз біля селища Артема.

А поблизу Новолуганського ворог бив на наших позиціях із гранатомета. Втрат і поранень серед українських військових - немає.