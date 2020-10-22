Дембельський акорд. В Умані за три дні до виборів міська рада в екстреному порядку вирішила провести позачергову сесію, останню для депутатів цієї каденції. Що стало приводом для такого поспіху? Дивіться - далі.

Під такий акомпанемент уманські депутати зібралися на позачергову і несподівану для всіх сесію міськради. Містяни із явним незадоволенням та гнівними плакатами зустрічають на вході обранців. Ще вчора ввечері стало відомо: на останній сесії своєї каденції депутати планують розподілити комунальне майно та землю.

Олена Шендоровська, жителька Умані:

Починаються якісь незрозумілі двіженія, проводиться позачергова сесія на якій 30 пунктів стосуються продажу землі. Ми не розуміємо, що це відбувається і чому саме перед виборами.

Прорвавши гнівну блокаду, депутати таки збираються в залі. Щоправда, деякі порядок денний або в очі не бачили, або не хочуть про нього говорити.

В мене не працює електронна пошта, тому ось питання, які вчора розглядали на бюджетній комісії. Тут нема секрету.

Я порядок знаю, тому, що я депутат, але я маю право на свою власну думку.

Тим часом на вулиці пристрасті розпалюються. Містяни впевнені, на останок депутати таки вирішили віддати під приватизацію чималу частку комунального майна та землі. Кажуть, цим уманська міськрада часто "грішила".

Андрій Дикун, громадський діяч:

В нас іде мова про земельні ділянки, які на виїзді з міста Умань, село Городецьке, в нас іде мова про земельні ділянки під кіосками, в нас іде мова про ту саму бухгалтерську школу, яку по частинках дерибанять, по кімнатці. Кожна сесія одну кімнатку забирає і таких об'єктів до 50, вони передаються особам наближеним до керівництва міста.

Аби на власні очі побачити, за що голосуватимуть депутати, мітингарі намагаються прорватися до сесійної зали. Та дарма. Сесія під охороною.

Зняти тривогу намагається головна фінансистка Умані. Мовляв, ця позачергова сесія необхідна місту - мовляв, депутатам треба терміново перерозподілити гроші.

Позавчора ми отримали з Державного бюджету субвенцію, яку треба терміново затвердити. Я просила провести їх позачергову сесію.

Та як виявилось, бюджет займає ледве третину пунктів порядку денного. З 36 питань - 28 стосуються приватизації комунального майна та землі. Депутати без вагань беруться голосувати.

Хто "за" , "проти", "утримався", "не голосував". Рішення не прийняте, наступне.

Щоправда жодне земельне питання депутати так і не підтримали.