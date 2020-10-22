В Киеве "накрыли" крупную сеть подкупа избирателей [ Редактировать ]
Столичные правоохранители разоблачили сетку подкупа избирателей, которая принадлежала одному из кандидатов в депутаты городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
За голос злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен. Половину вознаграждения давали до выборов, а остальное - после подтверждения голосования за указанного кандидата.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что полиция осуществила задержание подозреваемых во время получения финансов для продолжения незаконной деятельности. Злоумышленникам грозит лишение свободы, сроком до 7 лет.
Ранее мы писали, что МВД Украины переходит на усиленный режим работы в связи с местными выборами. Под охрану взяты 1340 территориальных избирательных комиссий.
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