Столичные правоохранители разоблачили сетку подкупа избирателей, которая принадлежала одному из кандидатов в депутаты городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

За голос злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен. Половину вознаграждения давали до выборов, а остальное - после подтверждения голосования за указанного кандидата.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что полиция осуществила задержание подозреваемых во время получения финансов для продолжения незаконной деятельности. Злоумышленникам грозит лишение свободы, сроком до 7 лет.

Ранее мы писали, что МВД Украины переходит на усиленный режим работы в связи с местными выборами. Под охрану взяты 1340 территориальных избирательных комиссий.