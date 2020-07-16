В четверг, 16 июля, Верховная Рада Украины (308 "за") запретила подкупать избирателей продуктовыми наборами и прочими товарами, а также услугами и деньгами. Такая норма содержится в законопроекте №3485, вносящим изменения в Избирательный кодекс.

В Украине запрещается проведение предвыборной агитации с предоставлением избирателям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, а также товаров, которые содержат партийную символику или призывы голосовать (не голосовать) за определенного кандидата (партию).

Также под запрет попадает предоставление льгот, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат или партия.

Проголосованный законопроект вносит изменения практически во все разделы Избирательного кодекса. Основные изменения:

Существенно уменьшены залоги на выборы.

Партийная (пропорциональная) система выборов начинается в городах от 10 тысю населения.

В сельские, поселковые и городские головы можно идти самовыдвижцем.

Изменена форма бюллетеня - можно будет проголосовать и за партию и за конкретного депутата.

Сохранена норма о необходимости набрать 25% избирательной квоты для изменения места в списке.

Все внеочередные местные выборы будут проводиться в один день - либо весной, либо осенью.

Депутатские группы Рады при формировании избиркомов будут обладать такими же правами, как и фракции.

Ранее сообщалось, что Рада назначила председателя Национального банка Украины, главу Антимонопольного комитета и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.