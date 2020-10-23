На передовій бойовики обстрілювали з станкового гранатомета [ Редактировать ]
Чотири ворожі атаки зафіксовано минулої доби на Донбасі. Неподалік селища Артема окупанти застосували стрілецьку зброю. А з автоматичного станкового гранатомета накривали вогнем позиції наших військових поблизу Шумів. Бойових втрат в українському війську немає.
Маріамна Маркевич, речниця командування Об'єднаних сил:
У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 14 гектарів території та передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.
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