7053 нових інфікувань коронавірусом зафіксовано в Україні минулої доби. 116 пацієнтів померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні занедужали майже 322 тисячі людей. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. У МОЗі укотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки. Міністр охорони здоров'я заявив: якщо темпи поширення коронавірусу зростатимуть і далі, в Україні може забракнути медичних працівників.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: