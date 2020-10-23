За два дні до місцевих виборів почастішали передвиборчі махінації. На Дніпропетровщині в селах Красне та Зайцеве люди скаржаться, що за їхньою адресою в списках виборців опинилися невідомі. Приміром, до подружжя пенсіонерів принесли аж 6 запрошень на голосування, хоча вони проживають лише удвох.

Експерти кажуть: через нещодавні зміни до виборчого законодавства таких "співмешканців" може бути багато. Чому? З'ясовували наші кореспонденти.

Ольга Крохмаль з чоловіком усе життя живуть у селі Зайцеве. Та коли цього року родина отримала аж 6 запрошень на вибори, зізнаються, ледь не зомліли. Як з'ясувалося, за їхньою адресою зареєстровано ще кілька виборців. І хто вони, жінка й гадки не має.

Ольга Крохмальна, жителька с. Зайцеве:

Не знаю, де вони взяли мій адрес во первых. Не знаю, і вообще, по селу он скільки хат пустих. Прописуйтесь, записуйтесь. Чого іменно в мою хату, я не знаю.

У дільничій комісії кажуть, запрошення розносили за списком виборців. Із Синельниківським відділом реєстру усе звірили двічі.

Людмила Борисова, голова дільничної виборчої комісії №120501:

Виключити ми їх вже не можемо, так як вони вже є в цих списках. кого не влаштовує це питання нехай визивають поліцію і прокуратуру.

Небажані сусіди з'явилися і в селян з Красного.

Валентина Логвиненко, жителька с. Красне:

На даний час, я їх не знаю. Я провірила списки, до мене приїжджав участковий, якому я підписала заяву, що відсутні ці люди. Я хочу рішить це питання.

Михайло Двойнічний, начальник відділу ведення державного реєстру виборців Синельниківської райдержадміністрації:

Людина прийшла з паспортом і каже я хочу змінити місце голосування на таке то село так як я там живу. Це і у заявах вказано. Дає паспорт, я звірив - людина, дані реєстру, дані паспорта і все. Вказують цю адресу в заяві і оказується. Там, а по факту бачте вона там не оказується.

У поліції вже порушили кримінальне провадження щодо неправдивих відомостей у держреєстрі виборців.

Експерти ж називають це "виборчою міграцією". І вона офіційно дозволена. Відповідні законодавчі зміни ухвалили влітку. Для зміни місця голосування не обов'язково мати прописку. Достатньо написати заяву та вказати адресу, за якою хочеш голосувати. А чи проживає там виборець, ніхто не перевірятиме. І це - широке поле для можливих маніпуляцій.

Станіслав Жолудєв, голова Дніпропетровської обласної громадської організації ВГО КВУ:

У нас є вже відмічені окремі адміністративні територіальні ОТГ по Україні в яких от така надмірна кількість різко з'явилася на конкретних дільницях. Це як елемент технології передвиборчої брудної.

На виборчих дільницях кажуть, від членів комісій нічого не залежить.

Тетяна Логуненко, голова дільничної виборчої дільниці №120502:

Я не можу їм заборонити, а як. Звичайно. Вони є у списках.

Що ж це, сюрпризи спрощеної законодавчої системи чи черговий спосіб фальсифікації - покажуть вибори.