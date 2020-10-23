Всю минувшую ночь в Нагорном Карабахе продолжались бои. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

По его данным, бои велись на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях.

В результате нанесены удары по подразделениям армянских вооруженных сил, разрушены несколько опорных пунктов и захвачены важные территории и высоты.

В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта.

В свою очередь, в армии Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные нанесли удары из ракетных систем залпового огня Смерч по селам Мартунинского района.

Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.