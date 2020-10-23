Бои в Карабахе: Азербайджан заявил о новых успехах [ Редактировать ]
Всю минувшую ночь в Нагорном Карабахе продолжались бои. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
По его данным, бои велись на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях.
В результате нанесены удары по подразделениям армянских вооруженных сил, разрушены несколько опорных пунктов и захвачены важные территории и высоты.
В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта.
В свою очередь, в армии Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные нанесли удары из ракетных систем залпового огня Смерч по селам Мартунинского района.
Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.
по теме
В Нагорном Карабахе обстреляли госпиталь и уничтожили технику
В ночь с 14 на 15 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
Баку взяло під контроль населені пункти у Карабасі
Про це в інтерв'ю одному турецькому телеканалу заявив президент Азербайджану - Ільхам Алієв. За його словами, місто Гадруд і його околиці перебувають під контролем азербайджанської армії
В Азербайджане и Армении заявили об обстрелах
В понедельник, 5 октября, Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обстрелах
В Армении назвали условие перемирия в Карабахе
В пятницу, 2 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
Чому у Нагірному Карабаху не може встановитись перемир'я
У Нагірному Карабаху немає перемир'я, адже і Вірменія, і Азербайджан більше не довіряють Путіну, який позиціонує себе чесним посередником у конфлікті