MAGA2020: Трамп пострадал от хакерской атаки [ Редактировать ]
Хакер взломал аккаунт в Twitter Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает De Volkskrant.
Взломщиком оказался специалист по информационной безопасности Голландии. Он получил доступ к личной странице американского лидера в середине октября 2020 года, с пятой попытки подобрав пароль.
Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию.
Отмечается, что лидер США использует комбинацию MAGA2020 (Make America Great Again). Также он не использует для входа двухэтапную проверку. При этом, представители Twitter-аккаунта Дональда Трампа заявили, что не видели попытки получить доступ к странице.
Читайте также, Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа. Были нарушены правила Twitter о дезинформации, касающейся COVID-19.
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