Уникальное событие: на свет появился зеленый щенок [ Редактировать ]
В Италии родился щенок зеленого цвета, кличку дали соответствующую - Фисташка. Об этом сообщает BBC.
У щенка есть и братья и сестры, все они белого окраса, как и мать.
Собаки с зеленой шерстью встречается очень редко. Фермер решил отдать всех щенков, кроме Фисташки, который поможет ему пасти овец на ферме.
Хозяин щенка считает, что зеленый - это цвет надежды и удачи.
Meet Pistachio, the green-furred puppy born in Sardinia https://t.co/JEGwBXq5I5 pic.twitter.com/CK9hKyjHAY— Reuters (@Reuters) October 22, 2020
Ранее сообщалось, что собака сожгла дом, включив микроволновку. А также, собака спасла хозяйку от коронавируса. Собака осталась в комнате с чемоданом и паспортом. Она решила испортить паспорт хозяйки и пожевала его.
А вот история другой собаки совсем не трагична. Благодаря необычному расположению глаз хаски из приюта стал героем соцсетей и нашел новую семью.
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