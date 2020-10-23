В Италии родился щенок зеленого цвета, кличку дали соответствующую - Фисташка. Об этом сообщает BBC.

У щенка есть и братья и сестры, все они белого окраса, как и мать.

Собаки с зеленой шерстью встречается очень редко. Фермер решил отдать всех щенков, кроме Фисташки, который поможет ему пасти овец на ферме.

Хозяин щенка считает, что зеленый - это цвет надежды и удачи.

Ранее сообщалось, что собака сожгла дом, включив микроволновку. А также, собака спасла хозяйку от коронавируса. Собака осталась в комнате с чемоданом и паспортом. Она решила испортить паспорт хозяйки и пожевала его.

А вот история другой собаки совсем не трагична. Благодаря необычному расположению глаз хаски из приюта стал героем соцсетей и нашел новую семью.