2 февраля в провинции Чаченксау в Таиланде собака родила щенков, но один из них был с аномалией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Собака родила всех животных и хозяин заметил необычного маленького щенка, который имел одну особенность. У него оказался всего один глаз, который расположен посреди головы. Как выяснилось, животное чувствует себя хорошо и не имеет никаких отклонений в развитии.

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Семья Фуммаман рассказывает, что они не сразу заметили необычного щенка. Они переживали за его здоровье, но он прекрасно себя чувствует. Через несколько месяцев станет известно, видит ли щенок своим глазом.

Многие просили семью владельцев отдать им щеночка, но они решили оставить животное себе. Малыша назвали Кевином из-за его сходства с миньоном из мультфильма Гадкий я.