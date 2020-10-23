США расширили санкции против Ирана [ Редактировать ]
США внесли в санкционный список пять организаций Ирана за попытки повлиять на президентские выборы в стране. В список внесен также посол Ирана в Ираке, генерал IRGC-QF Ирадж Масджеди.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Соединенных Штатов.
В список санкций попали: Институт Баян Расане Гостар, Иранский исламский союз радио и телевидения IRTVU и Международный союз виртуальных СМИ, которые, по данным США, контролируются Корпусом стражей исламской революции IRGC-QF.
По данным Минфина США, Масджеди использовал свое дипломатическое положение для сокрытия денежных переводов в пользу IRGC-QF.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против России из-за Навального.
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