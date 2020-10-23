Во Львовской области мужчина расстрелял мать [ Редактировать ]
Мужчина расстрелял мать/ Фото: go64.ru
Во Львовской области мужчина расстрелял собственную мать, чтобы больше не слышать ее нареканий.
Об этом сообщает changeua.com.
Отмечается, что женщина просила сына пойти работать, чтобы не приходилось выживать на ее крошечную пенсию. И за это замечание 43-летний мужчина выпустил в мать три пули.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
Ранее мы писали о том, что вооруженная группировка расстреляла более 10 человек.
Также сообщалось, что муж убил жену и жалуется на угрозы от ее призрака.
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