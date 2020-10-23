Во Львовской области мужчина расстрелял собственную мать, чтобы больше не слышать ее нареканий.

Об этом сообщает changeua.com.

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Отмечается, что женщина просила сына пойти работать, чтобы не приходилось выживать на ее крошечную пенсию. И за это замечание 43-летний мужчина выпустил в мать три пули.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ранее мы писали о том, что вооруженная группировка расстреляла более 10 человек.

Также сообщалось, что муж убил жену и жалуется на угрозы от ее призрака.