Во Львове появился "зашифрованный" фонтан (видео) [ Редактировать ]
Во Львове возле Оперного театра открыли интерактивный фонтан, который позволит людям на улице узнать, что происходит внутри здания. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.
Струи в виде струн скрипки азбукой Морзе выписывают LED-подсветкой фразу "Место возможностей"
Фото: city-adm.lviv.ua
Отмечается, что на отремонтированной площади также установили питьевой фонтанчик и макет Оперного театра. Большой фонтан синхронизировали с театром.
Читайте также, в Киеве открылся фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.
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