В Киеве горит супермаркет (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Киеве в одном из супермаркетов возник пожар. ЧП произошло в проспекте Героев Сталинграда, 27.
Персонал магазина "Сильпо" и покупателей эвакуировали. На место инцидента уже прибыли пожарные.
Видео пожара выложил в сеть ресурс "Киев оперативный". На кадрах видны клубы дыма, вырывающиеся из здания.
Как сообщалось ранее, на Закарпатье сгорела лыжная фабрика "Фишер-Мукачево".
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