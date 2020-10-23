Вибух на Позняках: жителі будинку залишаються без обіцяних квартир

Чотири місяці тому цей тихий мікрорайон сколихнув вибух - рвонуло ось у цій панельці. Вибух був настільки потужний, що чотири поверхи склалися як картковий будинок. 16 квартир зруйновані вщент, ще сорок - пошкоджені