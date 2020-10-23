Чеського міністра впіймали у закритому на карантин ресторані [ Редактировать ]
У закритому ресторані й без маски! У Чехії тамтешні ЗМІ впіймали міністра на порушенні карантинних вимог. Нині, в країні, такі заклади мали бути зачинені.
Журналісти зафіксували, як міністр охорони здоров'я Роман Примула відвідав один із ресторанів Праги. Він приїхав туди близько десятої вечора. На офіційному ж сайті закладу зазначено, що він не працює через карантин.
Дії міністра розкритикували колеги з уряду. Чеський прем'єр Андрей Бабіш закликав Примулу подати у відставку. Утім, сам міністр усі звинувачення відкидає й відмовляється йти з посади.
Роман Примула, міністр охорони здоров'я Чехії:
Я стою тут перед вами як людина. Так, ви думаєте, що я говорю одне, а роблю інше. Наголошую - зараз украй важливо дотримуватися правил. Тим паче людям, які ухвалюють рішення про їх запровадження. Однак повторюю - я нічого не порушував. І саме через це у відставку не подаю. Втім, звичайно, рішення - за урядом.
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