У закритому ресторані й без маски! У Чехії тамтешні ЗМІ впіймали міністра на порушенні карантинних вимог. Нині, в країні, такі заклади мали бути зачинені.

Журналісти зафіксували, як міністр охорони здоров'я Роман Примула відвідав один із ресторанів Праги. Він приїхав туди близько десятої вечора. На офіційному ж сайті закладу зазначено, що він не працює через карантин.

Дії міністра розкритикували колеги з уряду. Чеський прем'єр Андрей Бабіш закликав Примулу подати у відставку. Утім, сам міністр усі звинувачення відкидає й відмовляється йти з посади.

Роман Примула, міністр охорони здоров'я Чехії: