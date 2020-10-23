В пятницу вечером, 23 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный рассказал, сколько людей находятся в зоне риска по коронавирусу.

"По информации ВОЗ, на нашей планете переболеет 70% жителей коронавирусом. Если мы возьмем Украину и 70% - это будет 20 млн человек. То есть, никаких койко-мест, никаких госпиталей - ничего не хватит. ВОЗ предоставила информацию, на тот момент, когда во всем мире заболело 40 млн человек, 1 млн - умер. Если эту статистику переложить на Украину, то 20 млн 500 тыс украинцев находятся в зоне риска. Вопрос у меня очень простой к власти: госпиталей и мест не хватит. Каким образом мы будем дальше жить? Понятно, что и врачей не хватит на всех", - подчеркнул он.

"Сегодня уже раздаются такие претензии, что выборочно врачи кому-то оказывают помощь, а кому-то нет. Что будет тогда, когда тотально буде народ болеть? Вы готовы к этой ситуации?", - отметил депутат.

Глава МОЗ Максим Степанов ответил Черному.

"Коли ви говорите про 20 млн людей, вони ж не одночасно захворіють. Ми говоримо про те, щоб цього навантаження не було, тобто якщо це дуже розтягнуто в часі, то я вам інше можу сказати. Ми вже в Україні фіксуємо другі випадки захворюванності. Зараз у нас є досить важкий випадок. Ольга Голубовська розповіла, що в другий раз захворіла людина і дуже в важкому часі. За півроку. Саме тому ми і просимо, що дуже важливі елементарні заходи безпеки", - зауважив міністр.