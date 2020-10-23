Під час підготовки до місцевих виборів забезпечення усіма необхідними засобами, в тому числі респіраторами й дезінфікуючими розчинами, покладено на органи місцевого самоврядування.

Про це заявила у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" в.о. мера Українки, кандидат на посаду голови Української ОТГ Тетяна Кучер.

"Хоча й членам ДВК і, фактично, головам ДВК дали певну кількість коштів на те, щоб прибиральниці кожні 2 години прибирали, в будь-якому разі, питання з прибиральниками також ми маємо вирішувати, якщо виникають якісь запитання. Тобто всім цим забезпечуємо ми", - сказала вона.

Вона також зазначила, що кожну людину, перш за все, цікавить, що буде на місцях.

"Тому що ми самі знаємо, які в нас проблеми, як ми хочемо їх вирішити, які в нас бажання. І найголовніше - щоб кожен мешканець після того, як він прийде на виборчу дільницю, він отримав ці поліпшення", - підкреслила чиновник.

"Тому я вважаю, що не треба втручатися в місцеву політику взагалі. Тобто ми місцеву політику творимо на місцях. І не потрібно, щоб був тиск зі сторони ані правоохоронних структур, ані відповідних державних органів. Тому що ми знаємо, що нам треба робити", - підсумувала Тетяна Кучер.