В пятницу вечером, 23 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" кандидат на пост главы Славутичской ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Борисов прокомментировал падение рейтинга партии власти и возможность перенесения второго тура местных выборов.

"Попытка убрать второй тур - это агония уже в плане того, что каждый день - это падение рейтинга партии монобольшинства настолько быстрое, что они боятся, что всего лишь за две недели рейтинг может упасть настолько... И если во второй тур выйдут фактически представители от команды Зе!, то во втором туре они точно не победят через две недели. Что скорость падения рейтинга настолько велика", - сказал он.

Борисов также отметил, что после выборов страну может ожидать коллапс.

"Мы же понимаем, что большинства в органах местного самоуправления на уровне областных рад "зеленые" уже не получат. То есть, мы получим фактически после выборов коллапс, когда у нас нарушится вертикаль именно партийная. И у нас получится натуральное противостояние между местными органами самоуправления и верховными", - добавил политик.