Близько двох сотень жінок вийшли у Мінську на щосуботній "жіночий марш" на знак незгоди з результатами президентських виборів. Силовики затримали як мінімум 9 дівчат, які ходили під біло-червоними парасолями.

Завтра, нагадаємо, спливає так званий "народний ультиматум", який лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила Олександру Лукашенку - до цього часу очільник Білорусі має виконати три вимоги: піти у відставку, прибрати силовиків з вулиць та звільнити політв'язнів. Інакше Тихановська погрожує загальнонаціональним страйком.