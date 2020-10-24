Силовики затримали учасниць жіночого маршу у Мінську [ Редактировать ]
Близько двох сотень жінок вийшли у Мінську на щосуботній "жіночий марш" на знак незгоди з результатами президентських виборів. Силовики затримали як мінімум 9 дівчат, які ходили під біло-червоними парасолями.
Завтра, нагадаємо, спливає так званий "народний ультиматум", який лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила Олександру Лукашенку - до цього часу очільник Білорусі має виконати три вимоги: піти у відставку, прибрати силовиків з вулиць та звільнити політв'язнів. Інакше Тихановська погрожує загальнонаціональним страйком.
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