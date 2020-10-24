В пятницу 23 октября Министерство обороны Украины отстранило генерал-майора Александра Туринского от должности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш.

Как сообщается, работа правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжается. Накануне он сообщил, что причины катастрофы уже установлены, и на следующем заседании Кабинета Министров Украины они будут изложены.

"На технические неполадки наложился человеческий фактор. Плюс системные серьезные нарушения в организации полетов по обеспечению безопасности", – рассказал вице-премьер о первых результатах работы комиссии, отчета которой ждут и в Офисе Президента Украины.

Комментируя это решение, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер поблагодарил Президента Владимира Зеленского и правительство за то, что они держат под контролем расследование катастрофы. Кучер в очередной раз указал на необходимость привлечения к ответственности виновных в гибели 26 украинских курсантов и офицеров.

"Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои действия или бездействие", - написал Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

Тем временем сам Александр Туринский ушел на больничный, и сейчас обязанности начальника университета временно исполняет его заместитель.

По данным издания Kharkiv Today, генерал Туринский использует административный ресурс на местных выборах в Харькове. Так, на этой неделе иногородние первокурсники военного вуза ХНУВС массово меняли место прописки на Шевченковском район города. "Мы меняем прописку, чтобы проголосовать за конкретного кандидата", - рассказали курсанты Туринского журналистам.

Напомним, что генерал-зенитчик Александр Туринский баллотируется в Харьковский областной совет от "Блока Светличной "Разом". Он первый в списке кандидатов по Шевченковскому району и входит в первую десятку общепартийного списка партии Светличной, за которой стоит Игорь Райнин из ОПЗЖ.