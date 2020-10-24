Між миром і війною: життя у прифронтовій зоні очима наших кореспондентів

Чим ближче до передової, тим більше прифронтова реальність відрізняється від життя на мирних територіях: звичайні надбання цивілізації, які ми з вами навіть не помічаємо - там дуже часто є недоступними благами