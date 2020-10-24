Стрілки назад: коли Україна переходять на зимовий час [ Редактировать ]
Довше поспати зможемо і ми. Від завтра Україна переходить на зимовий час.
Якщо ваш годинник не змінює час автоматично, то о 4:00 ранку слід перемістити стрілки на годину назад.
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